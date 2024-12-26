İstanbul Boğazı'nda Tanker Arızası, Gemi Traffği Askıya Alındı
Yalova'dan Rusya'ya giden 274 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Cordelia Moon' tankerinin arızalanması nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Kıyı Emniyeti ekipleri tankerin kurtarılması için çalışmalara başladı.
İstanbul Boğazı'nda bir tankerin arıza yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Alınan bilgiye göre, Yalova'dan Rusya'ya gitmekte olan 274 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki Panama bayraklı "Cordelia Moon" isimli tanker Boğaz'dan geçiş yaparken Yeniköy önlerinde arızalandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince tankerin çekilmesi için çalışma başlatılırken, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, saat 13.50 itibarıyla geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Kıyı Emniyetine bağlı 3 bot ile sahil güvenlik birimlerinin nezaretinde tankeri kurtarma çalışması sürüyor.