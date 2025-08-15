İstanbul Boğazı'nda Ham Petrol Yüklü Tanker Makine Arızası Geçirdi

İstanbul Boğazı'nda Ham Petrol Yüklü Tanker Makine Arızası Geçirdi
Cebelitarık'tan Romanya'ya giden Hong Kong bandıralı Tenacity Venture tanker, İstanbul Boğazı'nda yaşadığı makine arızası sonrası Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörlerle güvenli alana çekildi.

Doğan Can Cesur /İSTANBUL, - İSTANBUL Boğazı'nı geçtiği sırada makine arızası yaşayarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri tarafından Sarıyer'de güvenli alana çekilip demirletilen 90 bin 730 ton ham petrol yüklü Tenacity Venture isimli tanker havadan görüntülendi.

Cebelitarık'tan Romanya'ya giden Hong Kong bandıralı Tenacity Venture isimli petrol tankeri, dün akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nı geçtiği sırada Kandilli önlerinde makine arızası yaşadı. 249 metre boyunda ve 44 metre genişliğindeki geminin yardım çağrısı üzerine, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün kurtarma römorkörleri gemiye yönlendirildi. Kurtarma-8, Kurtarma-5 ve Kurtarma-11 römorkörleri tarafından Sarıyer açıklarında güvenli alana çekilerek demirletilen 90 bin 730 ton ham petrol yüklü tanker havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
