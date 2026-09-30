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İstanbul Başsavcılığı, hakemler dosyasında VAR'da inceleme yapılmadığını bildirdi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakemler dosyası" soruşturmasında TFF'nin Riva'daki VAR odasında inceleme yaptırılmadığını bildirdi. Başsavcılığın açıklaması, soruşturmadaki VAR odasında inceleme yapıldığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturmaya ilişkin, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde bulunan Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında inceleme yaptırılmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "MHK başkanı ve diğer bir kısım şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında TFF Riva tesislerinde bulunan VAR odasında ve VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmamıştır." denildi.

Soruşturma

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneğinin Üsküdar'daki merkezinde arama yapıldı. Aramada, sınav evrakları, gelir-gider tablosu ve dernek kayıtlarının da tutulduğu 125 klasöre el konulmuştu.

Ayrıca MHK Başkanı şüpheli Ferhat Gündoğdu'nun telefonunu ve şifresini emniyet ekiplerine verdiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA
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