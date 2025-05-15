İstanbul Barış Müzakereleri'nden çıkacak olumlu sonuçların bölge ticaret hacmini artırması bekleniyor

İstanbul Barış Müzakereleri'nden çıkacak olumlu sonuçların bölge ticaret hacmini artırması bekleniyor
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin "Bu savaşın sonlanması, bölgedeki ticaret hacminin daha da üst seviyeye çıkmasını sağlayacak.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, İstanbul'da yapılacak Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine ilişkin "Bu savaşın sonlanması, bölgedeki ticaret hacminin daha da üst seviyeye çıkmasını sağlayacak." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "Rusya-İslam Dünyası: KazanForum 2025" kapsamında Kazan'da bulunan Gürcan, buradaki Türkiye standında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Gürcan, İslam dünyasını bir araya getiren ve helal ürünlerin de sergilendiği forumun önemine işaret ederek, Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini geliştirmesi açısından forumu önemsediklerini bildirdi.

Forumda Türk firmalarının da ürünlerini sergilediğini belirten Gürcan, Türkiye-Rusya ticaret hacminin 53 milyar dolar seviyesine çıktığını ve iki ülkenin önemli ticari ortağı olduğunu söyledi.

Gürcan, Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın (Vladimir) Putin'in görüşmelerinde koymuş oldukları 100 milyar dolarlık hedefe çıkarmak için bu tip organizasyonların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bugün firmalarımızla Rusya ve Tataristan ilişkileriyle ilgili görüşmelerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Savaşın bitmesi bölgeye ekonomik katkı sağlayacak"

Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılacak barış müzakerelerinin bölge ekonomisine etkisini de değerlendiren Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu savaşın sonlanması, bölgedeki ticaret hacminin daha da üst seviyeye çıkmasını sağlayacak. Rusya'ya yönelik yaptırımlardan dolayı bu ülkenin savaşı sonlandırarak ticaretini geliştirmeye ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda Türkiye savaş boyunca Rusya ile ilişkilerini yaptırımlar dahilinde devam ettirmeye çalıştı. Bundan sonraki süreçte de açılacak bu ticaret alanının Türkiye tarafından çok verimli olarak kullanılacağını düşünüyorum. Bu savaşın bitmesinin ülkemize ve bölgeye ticari ve ekonomik anlamda büyük katkı sağlayacağını ve barışın önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin liderliğindeki barış görüşmeleri dünyaya yeni bir ivme kazandıracak."

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel
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