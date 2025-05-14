ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı

İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın finalinde Yıldız City takımı, Anadolu Gücü'nü penaltılarda 6-5 yenerek şampiyon oldu. Üçüncülük maçında Adalet FC, Forza Adalet’i penaltılarla 5-4 mağlup etti. Eski futbolcuların katıldığı şöhretler karması maçı da ilgiyle izlendi.

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final programı Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Turnuvada üçüncülük mücadelesi için Adalet FC ile Forza Adalet takımlarının karşı karşıya geldiği maçı hakem Melih Aldemir yönetti.

Karşılaşmada, Adalet FC takımı penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak üçüncü oldu.

Bu maçın ardından daha önce Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giymiş eski futbolcular ile adliye mensuplarının yer aldığı şöhretler karması müsabakası yapıldı.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada, Şenol Fidan, Bülent Alkılıç, Kemal Yıldırım, Recep Çetin, Mehmet Ekşi, Ömer Gülen, Necdet Ergün, Süleyman Oktay, Ziya Doğan'ın da arasında yer aldığı eski futbolcular sahaya çıktı.

Turnuvanın final karşılaşması ise Anadolu Gücü ile Yıldız City takımları arasında oynandı.

Müsabakanın başlama vuruşunu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç yaptı.

Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği final maçında, Yıldız City takımı penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.

Turnuvayı, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi Memun Kılıç, cumhuriyet başsavcı vekilleri ile adliye personeli ve ailesi izledi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında öldürüldü
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi

Galatasaray kazandı, Süper Lig'in o ekibi Avrupa'yı garantiledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.