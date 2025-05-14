İstanbul Anadolu Adliyesi 12. Geleneksel Futbol Turnuvası Sonuçlandı

İstanbul Anadolu Adliyesinin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası'nın final programı Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde yapıldı.

Turnuvada üçüncülük mücadelesi için Adalet FC ile Forza Adalet takımlarının karşı karşıya geldiği maçı hakem Melih Aldemir yönetti.

Karşılaşmada, Adalet FC takımı penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayarak üçüncü oldu.

Bu maçın ardından daha önce Türkiye'nin önde gelen kulüplerinde forma giymiş eski futbolcular ile adliye mensuplarının yer aldığı şöhretler karması müsabakası yapıldı.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmada, Şenol Fidan, Bülent Alkılıç, Kemal Yıldırım, Recep Çetin, Mehmet Ekşi, Ömer Gülen, Necdet Ergün, Süleyman Oktay, Ziya Doğan'ın da arasında yer aldığı eski futbolcular sahaya çıktı.

Turnuvanın final karşılaşması ise Anadolu Gücü ile Yıldız City takımları arasında oynandı.

Müsabakanın başlama vuruşunu Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç yaptı.

Hakem Mehmet Türkmen'in yönettiği final maçında, Yıldız City takımı penaltılarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayarak kupayı kazandı.

Turnuvayı, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi Memun Kılıç, cumhuriyet başsavcı vekilleri ile adliye personeli ve ailesi izledi.