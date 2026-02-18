Bakan Işıkhan: İşsiz Sayısı, 2025 Yılının Son Çeyreğinde Bir Önceki Çeyreğe Göre 58 Bin Kişi Azaldı

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsiz sayısının 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldığını, 0,2 puan gerileyen işsizlik oranının ise yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin istihdam kapasitesini artırıyor, çalışma hayatımızı ve işgücümüzü güçlendirecek adımlarımızı ekonomi yönetimimiz ile tam bir koordinasyon içerisinde atıyoruz. İşsiz sayısı, 2025 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 58 bin kişi azaldı. 0,2 puan gerileyen işsizlik oranı, yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşerek 11 çeyrektir tekli hanelerde seyrini sürdürüyor."

"Gençlerimizin işgücü piyasasına erişimlerini artıracak politikalarımızı sürdürüyoruz"

Son dönemde, Ulusal İstihdam Stratejimiz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz program ve projelerimizin olumlu yansımasını istihdam tarafında da görmeye devam ediyoruz. Son çeyrekte istihdamımızı 136 bin kişi artırdık. Böylelikle istihdam sayımızı, 32 milyon 686 bin kişiye yükselttik. İstihdam oranımız, 0,1 puan artışla yüzde 49,1 seviyesine yükseldi. İşgücünde de 78 bin kişilik artış kaydettik. 35 milyon 599 bin kişiye ulaşan işgücü sayımızı artırmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin işgücü piyasasına erişimlerini artıracak politikalarımızı sürdürüyoruz.

Gençlerde işsizlik oranı, 2005 yılından itibaren en düşük seviyeye gerileyerek yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. Yeni uygulamaya koyduğumuz GÜÇ Projesi ile daha da iyi seviyelere geleceğiz. Erkeklerde yüzde 6,7 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2005 yılından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kadınlarda ise uyguladığımız İş Pozitif gibi programların sayesinde yüzde 11,1 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 13 yılın en düşük seviyesine geriledi. Temel hedefimiz; çalışma hayatımızı yenilikçi ve özgün uygulamalarla güçlendirmek, vatandaşlarımızın işgücüne katılımını desteklemek ve işsizlikle kararlılıkla mücadele etmektir."

Kaynak: ANKA