İsrail ile Ukrayna arasında yeniden inşa işbirliği anlaşması imzalanacak

Ukrayna heyetinin, İsrail- Ukrayna Ortak Ekonomi Toplantısı için İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret neticesinde İsrail ile Ukrayna arasında yeniden inşa işbirliği anlaşması imzalanacağı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail-Ukrayna Ortak Ekonomi Toplantısı'nın 13'üncüsü Ukrayna Başbakan Yardımcısı Taras Kachka ve İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin'in başkanlığında gerçekleştirildi.

İsrail'in ev sahipliği yaptığı toplantıda, komisyonun çalışmaları kapsamında, İsrail ve Ukrayna bakanlıkları arasında ticaret, tarım, enerji, dijital işler, çevre ve sağlık gibi çok çeşitli alanlarda görüşmeler yapıldığı aktarıldı.

İsrailli Bakan Elkin, iki ülke arasında yeniden inşa, altyapı ve afet sonrası iyileştirme konusunda uzmanlık paylaşımı yapmak üzere bir anlaşma imzalanacağını açıkladı.

İsrail basınına göre, İsrail'in Tekuma Otoritesiyle Ukrayna Kalkınma Bakanlığı arasında savaş sonrasında yeniden inşa konusunda işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalanması için hazırlıklar yapılıyor.

Anlaşmanın çalışma kanalları oluşturulması, altyapının yeniden inşası, yerleşim bölgelerinin restorasyonu, afet kurtarma çalışmaları ve teknoloji kullanımı konusunda uzmanlık alışverişini kolaylaştırmayı amaçladığı kaydedildi.

Kachka, Herzog ve Saar ile görüştü

Öte yandan Ukrayna Başbakan Yardımcısı Kachka, ziyareti sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Kachka, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail-Ukrayna Ortak Ekonomi Toplantısı'nın Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından, ilk kez yapıldığını belirtti.

Ukraynalı yetkili, Herzog ve Saar ile yaptığı görüşmelerde bölgesel konuları ele aldıklarını ifade etti.