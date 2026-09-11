Haberler

İsrail savunma şirketlerinin GKRY üzerinden AB pazarından pay almak istediği bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail savunma sanayisi şirketlerinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasından potansiyel olarak faydalanmak amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösterme koşullarını araştırdıkları bildirildi.

İsrail savunma sanayisi şirketlerinin, Avrupa Birliği'nin (AB) Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) mekanizmasından potansiyel olarak faydalanmak amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) faaliyet gösterme koşullarını araştırdıkları bildirildi.

Cyprus Mail gazetesinin haberinde, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un GKRY'yi ziyareti sırasında Rum lider Nikos Hristodulidis ile bir araya geldiği anımsatıldı.

Görüşmede, İsrail savunma sanayisi şirketlerinin SAFE programından faydalanması, Rum Yönetimi'nin daha fazla askeri teçhizatla donatılması konularının gündeme geldiği ifade edildi.

GKRY'nin SAFE kapsamında 1,18 milyar avroya kadar finansman almaya hak kazandığı belirtilen haberde, GKRY'ye İsrail savunma sanayisi şirketlerinin yerleşmesi durumunda dahi tedarik sürecinden doğrudan yararlanamayacakları bildirildi.

Haberde İsrail'in, Avrupa'nın savunma pazarına katılmak için Avrupa sanayi ortaklıklarından faydalandığına işaret edilerek, İsrail firması Rafael'in, Alman şirketleri Rheinmetall ve Diehl Defence ile EuroSpike'ta yüzde 20 hisseye sahip olduğu ve bu girişimlerin Avrupa'da füze üretimi yaptıkları kaydedildi.

İsrail'in GKRY'nin en büyük silah tedarikçilerinden biri olduğuna işaret edilen haberde, bu konuda İsrail savunma sanayisi şirketlerinin Rumlar ile ortaklıklar kurabileceği bildirildi.

İsrail'in GKRY'deki Büyükelçiliğinden daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv'in Gazze'ye ve İran'a saldırıları sonrası bazı İsrailli şirketlerin faaliyetlerini Güney Kıbrıs'a kaydırabilecekleri belirtilmişti.

Kaynak: AA
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üniversiteli kızlar, kaldıkları otelde yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu

Üniversiteli kızlar, yan odadan gelen sesleri duyunca şoke oldu
Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Merkez Bankası açıkladı! Yeni banknotlar tedavüle girdi
Husiler, Babulmendeb Boğazı'ndaki Meyyun Adası'nı ele geçirdi

Adım adım ilerliyorlar! Dünyanın en önemli noktası artık ellerinde
Hindistan'da karısı ve 3 kızını öldürmekle suçlanıyor! Sabah yaptığı kan dondurdu

Karısını ve üç kızını öldürdü! sabah rutininden vazgeçmedi
Ünlü sucuk markasında usulsüzlük skandalı! 5 şüpheli adliyede, şirketten açıklama geldi

Sucuk devinde usulsüzlük skandalı! Şirketten açıklama
Cezaevinde yasak aşk skandalı! Gardiyanın gizli görüntüleri ortaya çıktı

Cezaevinde yasak aşk! Gardiyanın müstehcen görüntüleri ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi

İmamoğlu bir davadan daha ceza aldı! Siyasi yasak da çıktı