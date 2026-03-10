İsrail Savunma Kuvvetleri: Hizbullah Terör Örgütünün Faaliyetlerini Finanse Etmek İçin Kullanılan El-Kart El-Hasan Derneği'ne Saldırılar Düzenlendi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle dün Hizbullah terör örgütünün faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan El-Kart El-Hasan Derneği'nin mülkleri ve para depolarına yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi" denildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, "Hizbullah'ın faaliyetlerini finanse etmek üzere kullanılan El-Kart El-Hasan Derneği"ne yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın El-Kart el-Hasan Derneği'ne ait varlıklara yönelik yeni bir saldırı dalgasını tamamladı. Geçen hafta yaklaşık 30 varlık hedef alındı. İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle dün Hizbullah terör örgütünün faaliyetlerini finanse etmek için kullanılan El-Kart El-Hasan Derneği'nin mülkleri ve para depolarına yönelik bir dizi saldırı gerçekleştirdi Bu fonlar, terör örgütü tarafından silah satın almak, üretim araçları temin etmek ve örgüt militanlarına maaş ödemek amacıyla kullanılıyor."

Saldırılar, geçen hafta İsrail Savunma Kuvvetleri'nin derneğin varlıklarına düzenlediği saldırıların ardından, Hizbullah terör örgütünün askeri gücüne daha fazla zarar vermek amacıyla yapıldı. Yıllardır Lübnan halkı ekonomik ve insani bir kriz yaşamaktadır ve bu durum Hizbullah tarafından istismar edilmektedir. Örgüt, krizin gölgesinde Lübnanlı sivillerin zayıf durumundan yararlanarak onların kendisine olan bağımlılığını artırmakta ve askeri varlığını güçlendirmektedir.

Hizbullah'ın ekonomik yapılanma girişimleri ve El-Kart El-Hasan Derneği'ndeki faaliyetleri, İsrail vatandaşları için bir tehdit oluşturmaktadır. İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin himayesinde çatışmalara katılmayı tercih eden Hizbullah terör örgütüne karşı güçlü şekilde hareket etmeye devam edecek ve İsrail vatandaşlarına zarar verilmesine müsaade etmeyecektir."

Kaynak: ANKA