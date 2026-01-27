Haberler

İsrail, Elbit Systems ile 183 milyon dolarlık hava mühimmatı tedariki anlaşması yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki için 183 milyon dolar değerinde çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın, savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi ve ordunun operasyonel kabiliyetlerinin artırılması hedeflendiği duyuruldu.

İsrail Savunma Bakanlığı, savunma şirketi Elbit Systems ile 183 milyon dolar değerinde hava mühimmatı tedariki anlaşması imzaladı.

Savunma Bakanlığından, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile hava mühimmatı tedariki anlaşmasına dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, anlaşmayla ülkedeki savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi ve ordunun operasyonel kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Savunma Bakanlığı ile Elbit Systems arasında imzalanan 183 milyon dolar değerindeki anlaşmanın çok yıllı olduğu belirtildi.

İsrail ordusuna silah ve mühimmat tedarik eden Elbit Systems, pek çok ülkede uluslararası savunma sanayi fuarlarına katılımı nedeniyle protesto ediliyor.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi

Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti

Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakemi istifa ettiren pozisyon
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Babacan ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi

Türkiye'deki ekonomik sıkıntıyı 120 saniyede çözecek formülü verdi
Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay

Annesinin cenazesinde kardeşini öldüren ağabeyle ilgili şoke eden detay
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı

Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor