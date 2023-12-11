İsrail Menşeli Ürün Boykotu Esnafı Etkiliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekim ayından bu yana esnafın cirolarında ciddi düşüşler olduğunu belirterek "Vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor. Bu da esnafımızın cirosunun düşmesine sebep olmaktadır" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50'den fazla azaldığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Ekimden bu yana esnafımızın cirolarında ciddi düşüşler yaşanmaktadır. Bu dönemde Filistin İsrail savaşından dolayı duyarlı vatandaşlarımızın sosyal medya üzerinden başlattığı İsrail menşeli ürünlerin alınmaması yönündeki kampanyalar oldukça etkili oluyor. Bu da esnafımızın cirosunun düşmesine sebep olmaktadır."