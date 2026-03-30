İsrail Meclisi önünde düzenlenen bütçe protestosunda 5 gözaltı

İsrail hükümetinin gece saatlerinde onayladığı 2026 bütçesini protesto etmek için İsrail Meclisi (Knesset) önünde toplanan göstericilerden 5'i gözaltına alındı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail polisi, Meclis önünde toplanan onlarca protestocuyu dağıtmak için güç kullandı.

Göstericiler, "Savaş Zamanında Yağma" ve "Knesset Bütçeyi Yağmala" yazılı pankartlar açarak oturma eylemi yaptı.

Protestocuları dağıtmak için güç kullanan İsrail polisi, 5 göstericiyi gözaltına aldı.

Haaretz'e konuşan protestoculardan biri, "İsrail vatandaşları saldırılardan saklanırken katliamcı hükümet savurgan bir bütçeyi onaylıyor." dedi.

Yıllık bütçeden Haredi kuruluşları ve eğitim kurumlarına 790 milyon şekel (yaklaşık 252 milyon ABD doları) ayrılmasına tepki gösteren protestocu, "Kuzey kentlerinin güvenliğini sağlamak, işletmeler, işçiler ve saldırılar altındaki vatandaşların zararını tazmin etmek yerine, milyarlarca doları askerlikten kaçanlara ve yerleşim yerlerine aktarıyorlar." diye konuştu.

-İsrail'de tartışmalı yıllık bütçe Meclisin onayından geçmişti

İsrail Meclisi, gece saatlerinde Savunma Bakanlığı harcamaları için 142 milyar İsrail şekeli (45,3 milyar ABD doları) pay ayrılan 2026 bütçesini onaylamıştı.

İsrail basını, Genel Kurulda onaylanan 2026 bütçesinin İsrail tarihinin en büyük bütçesi olduğunun altını çizmişti.

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid'in "devlet tarihinin en büyük hırsızlığı" olarak nitelendirdiği tartışmalı 850,6 milyar İsrail şekeli (yaklaşık 271 milyar ABD doları) tutarındaki bütçe, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 55'e karşı 62 oyla kabul edilmişti.