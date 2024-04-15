İsrail, İran'a karşı sınırlı bir saldırı planlıyor

İsrail devlet televizyonu, İran'a, "bölgeyi kapsamlı bir savaşa sürüklemeyecek ve cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planlandığını" duyurdu.

İsrail'in nisan ayı başında Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği ve ikisi general yedi İranlı yetkilinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından İran, İsrail'e insansız hava araçları ve balistik füzelerle saldırı başlatmıştı.

İsrail devlet televizyonu, İran'ın 13 Nisan'da başlattığı hava saldırısına karşı bölgeyi savaşa sürüklemeyecek ve İran'ın cevap veremeyeceği sınırlı bir saldırı planlanlandığını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri'nin İran'a yönelik olası saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığına işaret edilen yayında, ancak harekatın ne şekilde olacağına ilişkin bilgi verilmedi.

HALEVİ: İRAN, SALDIRISININ SONUÇLARIYLA YÜZLEŞECEK

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de İran'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Halevi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği saldırıda "hafif" hasar oluştuğu söylenen İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret etti. Halevi burada yaptığı açıklamada, İran'ın "İsrail'in stratejik yeteneklerine zarar vermek istediğini" ama bu saldırıya hazırlıklı olduklarını dile getirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi bir askeri üste F-35 savaş uçağı önünde video mesajla destekçi ülke ordularına teşekkür etti, İran'ı hedef aldı. Halevi yaptığı açıklamada İran saldırısını önlemeye yardımcı olan başta ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) olmak üzere İngiltere ve Fransa güçleriyle diğer destek veren ülkelere teşekkür etti. İran saldırısının Orta Doğu'da yeni işbirlikleri için fırsat yarattığını söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı, "İran, saldırısının sonuçlarıyla yüzleşecek. Karşılığımızı buna göre belirleyeceğiz. İsrail ordusu İsrail devletini koruma misyonunu sürdürürken İran'dan ve vekil güçlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı koymaya hazırdır" dedi.

SAVAŞ KABİNESİ'NDEN İRAN'A MİSİLLEME KARARI

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Savaş Kabinesi'nin İran'ın saldırısına karşı "açık ve etkili" bir şekilde karşılık verme kararı aldığı belirtilirken, İsrail'in tepkisinin, "İran'ın gerçekleştirdiği büyüklükteki bir saldırının tepkisiz kalmayacağı" mesajını vermeyi amaçladığı ifade edildi.

İRAN TEHDİTE YANITTA GECİKMEDİ

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in muhtemel saldırısına ilişkin; "İran, bölgede gerilimin tırmanmasını istemiyor ancak İsrail rejimi macera ararsa bir sonraki tepkimiz süratli, daha güçlü ve daha kapsamlı olacaktır" dedi.

İran Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bagheri de İsrail'in misilleme iddialarına ilişkin açıklamasında "Düşman bir hata daha yaparsa Siyonistler şunu bilmelidirler ki 12 gün süreleri olmayacak ve İran'ın tepkisi birkaç saniyeden az olacaktır" diye konuştu.

ABD MEDYASI: İSRAİL SALDIRIYA İLİŞKİN TÜM SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Amerikan CNN kanalına açıklama yapan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkili, İsrail'in İran'a karşı saldırı düzenleme konusunda tüm seçenekleri değerlendirdiğini aktardı.