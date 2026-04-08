İran basını: İsrail'in Lübnan'a saldırması nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler durduruldu
İran basını, İsrail'in Lübnan'a saldırmasının ardından Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişinin durdurulduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın kaynaklar, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından boğazın kapandığını duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusuna yakınlığıyla bilinen yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın haberinde, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesin ardından gemilerin geçişine açılacağı açıklanan Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığı ifade edildi.
Ayrıca geçici ateşkesin sağlanmasının ardında bugün sabah 2 petrol tankerinin "İran'ın izniyle" Hürmüz Boğazı'ndan güvenli bir şekilde geçtiği kaydedildi.