İran medyası: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentinde bir çelik fabrikası hedef alındı

ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda İsfahan kentindeki Mübarek Çelik Fabrikası'nın hedef alındığı bildirildi. Fabrikanın daha önce de saldırıya uğradığı belirtilirken, zarar ve can kaybıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentindeki bir çelik fabrikasının vurulduğu bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına göre İsfahan'daki Mübarek Çelik Fabrikası, ABD- İsrail saldırılarında hedef alındı.

Bahsi geçen fabrikanın ikinci kez vurulduğu belirtilirken, saldırının yol açtığı hasar ve can kaybı veya yaralanmalara ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Mübarek Çelik Fabrikası'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde en büyük çelik üreten sanayi komplekslerinden biri olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
