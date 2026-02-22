İsrail, Gazze'nin yeniden inşası için Barış Kurulu'na maddi katkıda bulunmayacak

İsrail Güvenlik Kabinesi Bakanı Zeev Elkin, düzenledikleri saldırılarla büyük yıkım gerçekleştirdikleri Gazze'nin yeniden inşası için Barış Kurulu'na maddi katkı sağlamama kararı aldıklarını açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Elkin, Tel Aviv yönetiminin ABD'ye Barış Kurulu'nun faaliyetlerine maddi katkı sağlamayacağını bildirdiğini aktardı.

Elkin, "Barış Kurulu'na para vermedik. Bunun için bir neden yok. Saldırıya uğradık ve Gazze'deki yeniden inşa çalışmalarına finansman sağlamamız için bir neden yok." ifadelerini kullandı.

KAN'ın haberinde, söz konusu kararın, İsrail'in Barış Kurulu'na üye olmasına itiraz eden aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i yatıştırmak amacıyla alındığı aktarıldı.

Kurucu üyeleri arasında Türkiye'nin de bulunduğu Barış Kurulu'nun ilk toplantısı, ABD Başkanı Donald Trump başkanlığında 19 Şubat'ta Washington'da yapılmıştı.

Trump, Gazze'nin yeniden imarı için özellikle Orta Doğu ülkelerinin çok cömert davrandığını ve kendilerinin de cömert olacaklarını kaydederek, "ABD, Barış Kurulu'na 10 milyar dolarlık bir katkı sağlayacak." demişti.

ABD Başkanı Trump, Kazakistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Kuveyt'in toplamda 7 milyar dolardan fazla bağış taahhüdünde bulunduğunu söylemişti.