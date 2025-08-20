İsrail Ordusundan Acı Olay: Eski Basketbolcu Şehit Oldu

İsrail ordusu, Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı, çocuklarını doyurmak için insani yardıma ulaşmaya çalıştığı sırada hedef alarak öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısında bulunduğu aktarıldı.

