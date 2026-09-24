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İsrail'e AB'den yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar sağlayan tahvil satışı sona erdi

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Uluslararası Af Örgütü'ne göre İrlanda Merkez Bankası, İsrail tahvillerinin Avrupa'da satışına imkan sağlayan izahnamenin süresinin dolması ve yenilenmemesiyle satışların sona erdiğini teyit etti. İsrail, bu tahvillerle yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar kaynak sağlıyordu.

İsrail tahvillerinin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde satışına imkan sağlayan izahnamenin süresinin dolması ve yenilenmemesiyle tahvillerin Avrupa'daki satışı sona erdi.

Uluslararası Af Örgütü, İsrail tahvillerinin (Israel Bonds) Avrupa'daki satışına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İrlanda Merkez Bankasının, İsrail tahvillerinin Avrupa'da satışına imkan sağlayan izahnamenin süresinin dolmasının ardından satışların sona erdiğini teyit ettiği belirtildi.

İsrail'in dış yatırımcılardan borçlanmak amacıyla oluşturduğu farklı vadelerdeki tahvillere "Israel Bonds" adı veriliyor.

İhraç edilen tahvillerden sağlanan kaynak, savunma ve askeri harcamalar da dahil olmak üzere İsrail'in genel finansman ihtiyaçlarında kullanılıyor.

Program kapsamında 1 yıldan 15 yıla kadar farklı vadelerde tahviller satışa sunuluyor.

İsrail, AB'ye ihraç edilen tahvilleri aracılığıyla yıllık yaklaşık 2,5 milyar dolar kaynak sağlıyordu.

AB'de İsrail tahvilleri için düzenleyici merkez görevi başlangıçta İrlanda'da bulunuyordu. Ancak İrlanda da parlamento ve sivil toplum gruplarından gelen baskı üzerine onayı yenilemeyi reddetmişti.

İrlanda'nın ardından Lüksemburg İsrail tahvillerinin AB ülkelerinde satışına imkan veren izahnameyi onaylamış ancak 1 yılın ardından bu izni yenilememişti. Böylece İsrail'in AB ülkelerine tahvil ihracı sona ermiş oldu.

Kaynak: AA
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