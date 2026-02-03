İsrail'deki işlerine dönemeyen Filistinli işçiler 2025'te 9 milyar dolar zarar etti

İsrail'de çalışan Filistinli işçilerin Gazze'de soykırımın devam ettiği 2025'te işlerine gidememesinden kaynaklı mali zararın 9 milyar dolar, can kaybının da 47 olduğu belirtildi.

Filistin Genel İşçi Sendikaları Federasyonu'nun 2025 yılına ilişkin hazırladığı raporu, Federasyonun Genel Sekreteri Şahir Saad, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Saad, Filistinli işçilerin uğradığı zararın yaklaşık 9 milyar dolar olarak tahmin edildiğini belirtti.

İşsizlik oranlarında benzeri görülmemiş bir artış yaşandığına işaret eden Saad, Filistin topraklarındaki işsizlik oranının yaklaşık yüzde 38'e ulaştığını ve toplam 1,4 milyonluk Filistin iş gücünün yaklaşık 550 bininin işsiz kaldığını açıkladı.

İsrail'in Filistin iş gücünün yaklaşık yüzde 25'ini istihdam ettiğini ancak son zamanlarda işçilere karşı baskıcı politikalarını artırdığını kaydeden Saad, 2025'te İsrail tarafından hedef alınan 47 Filistinli işçinin de öldüğünü dile getirdi.

Saad ayrıca, kontrol noktalarından geçerken veya ırkçı Ayrım Duvarı'nı geçmeye çalışırken 35 binden fazla işçinin gözaltına alındığını ve 1500'den fazlasının yaralandığını aktardı.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalıyor.