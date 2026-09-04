İspir ve Pazaryolu'nda Organik Atık Tesisi İçin Toplantı

İspir ve Pazaryolu ilçelerinde tarımsal ve hayvansal üretimden kaynaklanan organik atıkların değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında yürütülen "İspir ve Pazaryolu İlçeleri Organik Gübre ve Katı Atık Üretim Tesisi Ön Fizibilite Rapor Projesi" kapsamında İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, proje kapsamında yürütülen teknik çalışmalar görüşüldü.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demirak'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, ziraat mühendisi Yasemin Aydın ve çevre mühendisi Ahmet Burak tarafından bölgenin organik ve hayvansal atık potansiyelinin belirlenmesi, tarımsal ve hayvansal üretimden kaynaklanan atıkların değerlendirilmesi, organik gübre üretim olanaklarının araştırılması, uygun tesis modeli ve kapasitesinin belirlenmesi ile yatırım ve işletme modeline yönelik ön fizibilite çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

Programın sonunda ilçedeki hayvancılık ve tarımsal üretim faaliyetleri, hayvansal ve tarımsal atıkların mevcut kullanım ve depolama yöntemleri, bu atıkların değerlendirilmesine yönelik üreticilerin ihtiyaçları ile tesis kurulmasına ilişkin beklenti ve öneriler değerlendirildi.

Toplantıya İspir Kaymakamı Berker Çırak, İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, İspir İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Fatih Koca, İspir Ziraat Odası Başkanı Temel Aktaş, Muhtarlar Derneği Başkanı Atilla Dursun, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA