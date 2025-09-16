Isparta Valiliği'nden Dans Gösterisine Soruşturma

ISPARTA Valiliği, Motor ve Otomobil Sporları Modifiye Fuarı'nda yapılan ve sosyal medyada tepki çeken dans gösterisi ile soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Isparta Gökkubbe Fuar ve Kongre Sarayı'nda 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen Motor ve Otomobil Sporları Fuarı'nda minibüs üzerinde bir kadının dans gösterisi yaptığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Tepki çeken görüntülere ilişkin Isparta Valiliği, açıklama yaptı. Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimizde geçen hafta sonu düzenlenen Modifiye Araç Fuarı esnasında çekildiği tespit edilen ve sosyal medyaya yansıyan gayriahlaki görüntülerle ilgili olarak, adli makamlara yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Haber- kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,