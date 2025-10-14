Haberler

Isparta'da Turizm ve Gastronomi Fuarı Düzenlenecek

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, 16-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın bölgenin kültürel ve ekonomik değerlerine dikkat çekeceğini açıkladı. Fuar, geleneksel el sanatları atölyeleri ve bölge halkını buluşturmayı hedefliyor.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik, kentte 16-19 Ekim'de, Turizm ve Gastronomi Fuarının düzenleneceğini bildirdi.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, fuarın tüm bölgenin kültürel ve ekonomik değerlerine ışık tutan önemli bir organizasyon olduğunu belirtti.

Fuarın bu yıl üçüncüsünün düzenleneceğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Isparta Turizm ve Gastronomi Fuarı, hem Ispartalı hem de çevre illerde yaşayan vatandaşlarımız için büyük bir buluşma noktası olacak. Antalya'da, Burdur'da, Afyonkarahisar'da ve bölge genelinde yaşayan tüm hemşehrilerimizi, turizm ve gastronomi tutkunlarını, yatırımcılarımızı ve sektör temsilcilerimizi misafirimiz olmaya davet ediyoruz. Bu fuar, lezzetin, kültürün ve dayanışmanın bir araya geldiği, Isparta'nın marka değerini yükselten bir etkinlik olacak."

Gökkubbe Kongre ve Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek fuarda, kök boya, Anadolu mutfağı ve ebru sanatı gibi geleneksel el sanatlarına yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
