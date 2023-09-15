Isparta'da Polisin Dur İhtarına Uymayan Sürücü Takla Attı

Isparta'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil takla attı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Gelendost ilçesi Uluyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde polisin dur ihtarına uymayan İ.A. (28) hakimiyetindeki 32 DZ 929 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İ.A., Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı sürücü ilk tedavisinin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilirken, ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ISPARTA