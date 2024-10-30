Üye Girişi
Haberler

Isparta'da Halı Sahada Kalp Krizi: Avukat Hayatını Kaybetti

Isparta'da Halı Sahada Kalp Krizi: Avukat Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da bir halı sahada oynarken kalp krizi geçiren avukat Mustafa Serkan Demirekin'in fenalaşma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Arkadaşlarının müdahale ettiği ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiği anlar görüntülendi. Avukat, cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

KALP KRİZİ VE MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Isparta'da halı sahada kalp krizi geçiren avukat Mustafa Serkan Demirekin'in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dün saat 21.00-22.00 seansında maç yaptığı esnada aniden yere yığılan Demirekin'in yanına arkadaşlarının koşması, kalp masajı yapılması, sağlık ekibinin halı sahaya gelerek müdahale etmesi, sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı. Demirekin, Gökgöz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Mustafa Serkan Kalp Krizi Güvenlik 3-sayfa Isparta Güncel Sağlık Hukuk Spor

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

Terörden gözaltına alınan Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

 Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış!

 İnsanlık dışı zulüm! Onlarca kişiyi çırılçıplak saatlerce soğukta beklettiler

İnsanlık dışı zulüm! Çoğu çıplak ve yaralı
Oğlunu ve eşini öldüren adam, aynı silahla intihar etti

Oğlunu ve eşini öldürüp canına kıydı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Kart nedir, nasıl başvurulur (ULAŞIM)? Yasaklanan saç kurutma makineleri hangileri (TAM LİSTE)? Hakem Oğuzhan Çakır kimdir, nereli, kaç yaşında? Amedspor yeni teknik direktörü kim olacak? 30-31 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? 31 Ekim Perşembe yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Ersun Yanal kovuldu mu? Beni Satan Casus filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Beni Satan Casus filmi ne zaman, nerede çekildi? İstanbul İSKİ su kesintisi! 30-31 Ekim Esenyurt, Pendik, Bahçelievler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 30-31 Ekim Selçuklu, Meram, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 30-31 Ekim Çankaya, Etimesgut, Keçiören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.