Haberler

Esnaf, yolda bulduğu parayı sahibine ulaştırmak için seferber oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da bisikletiyle yolda giderken 1400 lira düşüren kişinin bulunması için esnaf Tuncay Acar güvenlik kameralarını inceledi ve çevrede araştırma yaptı. Acar, düşürülen parayı sahibine ulaştırmak için çaba harcıyor.

ISPARTA'da esnaf, bisikletiyle giderken 1400 lirasını düşüren kişiyi bulmak için seferber oldu. Esnaf Acar, "Güvenlik kameralarından baktık. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Sanayi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında bisikletiyle giden birinin yola para düşürdüğü fark edildi. Bulvar üzerindeki esnaftan Tuncay Acar bölgeye gidip paraları topladı. Acar, 1400 lira olan parayı düşüren kişiyi bulmak için iş yerinin güvenlik kamerasını kontrol etti, çevrede araştırma yaptı. Ancak Tuncay Acar, sonuç alamadı.

Parayı polis merkezine götürerek teslim edeceğini söyleyen Tuncay Acar, "Kapı önünde arkadaşlarla muhabbet edelim diye çıkmıştık. O esnada yoldan geçen sürücülerden biri 'Buraya para düştü' diye gösterdi. Biz de baktık 1-2 tane diye düşündük ama fazlaymış. Sonra hepsini topladık. Güvenlik kamerasından baktık. 'Kim olduğunu en azından bulabilirsek sahibine haber verelim' diye düşündük. Kendisine ulaşamadık ama buradaki sanal medya sayfalarına ilettik. Ulaşmaya çalışıyoruz. Tanıyan bilen varsa bize buyursun gelsin kendisine iletelim" dedi.

Düşürülen paranın 1400 lira olduğunu anlatan Acar, "Çoluk çocuğunun bir ihtiyacını görecektir veya bir şey yapacaktır. Gelsin yerimiz belli. Bir bardak çayımızı içsin, misafirimiz olsun, kendisine parasını taktim edelim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

