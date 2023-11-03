Isparta'da Bal Kabağı Hasadı Başladı

ISPARTA'nın merkeze bağlı Büyükgökçeli köyünde 25 yıldır bal kabağı yetiştiren çiftçiler, hasada başladı. Özellikle Antalya, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere bal kabağı gönderen çiftçiler, bu yıl 3 bin tona yakın rekolte bekliyor. Bal kabağının kilosu 5- 7 lira arasında alıcı buluyor.

Bal kabağı, Isparta'nın merkeze bağlı 1700 nüfuslu Büyükgökçeli köyünün en büyük geçim kaynaklarından biri oldu. Atadan kalma tohumla yetiştirilen bal kabakları, genellikle tatlı olarak sofraları süslüyor. Her yıl nisan ayında dikimi yapılan bal kabakları, yaklaşık 5 ayın sonunda hasat ediliyor. Bu yılın bol yağışlı geçmesinden dolayı hasat dönemi ekim sonuna doğru başladı. Yılda 3 bin ton bal kabağı yetiştiren çiftçiler, ürünlerini büyük şehirlere pazarlıyor.

'60- 70 KİLOYA KADAR ULAŞABİLİYOR'

Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, üreticilerin kazasız, belasız bereketli bir sezon geçirmesini dilerken, Büyükgökçeli, Küçükgökçeli, İslamköy, Atabey bölgelerimizde yaklaşık 3 bin dönümlük alanda kabaklarımız yetişiyor. Ürettiğimiz kabaklar Ankara, İstanbul, Antalya gibi büyük illerimize, sofralarımıza genellikle kabak tatlısı olarak geliyor. Bizim kabaklarımızın büyüklüğü 5 kilodan başlayıp, 60- 70 kiloya kadar ulaşabiliyor. Şu an Büyükgökçeli ve Küçükgökçeli'de 1500 dönümlük alanda üretimimiz var. Bakımına göre dönümde 5- 6 ton civarında rekolte çıkıyor. Yani bu bölgede 7 bin 500 tonluk rekolte yapar. Bu da hem çiftçilerimize gelir kaynağı, hem Türkiye'mizdeki ürün deseninin çoğalması için de kabaklarımızın farklı farklı mutfaklarda, lokantalarda hizmete sunulması demek dedi.

'OTELLERDE, RESTORANLARDA TATLI OLARAK TÜKETİLİYOR'

Büyükgökçeli Muhtarı Selçuk Öztürk, köyde yaklaşık 25 yıldır bal kabağı üretimi yapıldığını söyleyerek, Yüksek rekoltede bal kabağı yetiştiriyoruz. Bu yıl da 3 bin tona yakın bal kabağı üretimi yaptık. Şu anda tarlalardan, evlerimizin kenarlarına getirdik bal kabaklarımızı ve satış için sunuma hazırladık. Genelde bal kabaklarımız Antalya, İstanbul, Ankara iline gidiyor. Otellerde, restoranlarda kabak tatlısı olarak tüketiliyor. Bal kabağımızın aroması çok güzel. Biz genelde sarı, dilimlik kabaklardan üretiyoruz. Bunun uzun olanları da var. En çok revaçta olan dilimli olarak sarı kabaklardan üretiliyor diye konuştu.

Muhtar Öztürk, bal kabağının şu anda kilosu 5 ile 7 lira arasında satışının yapıldığını kaydetti. (DHA)