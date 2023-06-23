Isparta'da 2 kişinin ağır yaralandığı kazada sürücü hayatını kaybetti

ISPARTA - Isparta'da dün gece saatlerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarpan otomobil kazasında durumu ağır olan sürücü Ahmet Zübeyir Taş hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 00.15 sıralarında Merkeze bağlı İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezinden Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine giden Ahmet Zübeyir Taş idaresindeki 32 ACY 761 plakalı Opel marka otomobil yol kenarındaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak ağır hasar aldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içinde sıkıştıkları yerden çıkarılan sürücü Taş ve yanında yolcu olarak bulunan eşi Aslı Taş sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ahmet Zübeyir Taş Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Isparta Şehir Hastanesinde tedaviye alınan eşinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve sürücü Ahmet Zübeyir Taş'ın Isparta Kara Havacılık Okulunda görevli astsubay olduğu öğrenildi.