Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Yalçın Çelen - Güncel
Isparta'da 16 yaşındaki çocuğu tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 16 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kırıntı köyünde, Y.Ö. (43) ile komşusunun oğlu M.Ü. (16) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö, M.Ü'yü av tüfeğiyle bacağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

M.Ü, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözaltına alınan Y.Ö, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title