Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kadınların topluma kattığı değeri vurgulayarak, onların ekonomik, sosyal ve kültürel hayatta daha aktif olmaları için Isparta Belediyesi'nin çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başdeğirmen, mesajında, hayatın her alanında emekleri, fedakarlıkları ve başarılarıyla topluma yön veren tüm kadınların gününü kutladı.

Toplum yapısının temel direği, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınların ülkenin gelişmesinde ve çağdaş düzeye ulaşmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Başdeğirmen, şunları kaydetti:

"Kadın, toplumun şekillendiricisi, geleceğimizin mimarıdır. Sevginin, merhametin, sabrın ve azmin sembolü olan kadınlarımız, eğitimden sağlığa, sanattan ekonomiye, siyasetten üretime kadar her alanda önemli başarılara imza atmaktadır. Güçlü kadın, güçlü aileyi, güçlü aile ise güçlü toplumu inşa eder. Kadınların, hayatın her alanında daha fazla söz sahibi olmasının, toplumumuzun gelişmesinde çok büyük bir önemi olduğunu biliyoruz. Isparta Belediyesi olarak kadınlarımızın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatta daha aktif rol alabilmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadın istihdamını destekleyen projelerimiz, meslek edindirme kurslarımız ve sosyal destek çalışmalarımızla her zaman kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın azim ve gücü, ülkemizin geleceği için büyük bir potansiyeldir."

Başdeğirmen, kadınların yaşadığı en büyük sorunlardan birinin şiddet olduğuna dikkati çekerek, kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığını vurguladı.

Kaynak: AA / İsmail Kuz
