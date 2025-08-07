İspanya'ya Yüzerek Yasa Dışı Giriş: 7 Çocuk Ceuta'ya Ulaştı

İspanya'nın Fas sınırındaki toprağı Ceuta'ya bu sabah saatlerinde 7 Faslı çocuğun yüzerek yasa dışı giriş yaptığı bildirildi.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Ceuta yerel kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, bu sabah erken saatlerde Fas ve Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırındaki dalgakıranları aşan Faslı 7 çocuğun İspanya tarafına geçtiği belirtildi.

Verilen bilgilerde, Fas'ın Ceuta sınırına yakın Castillejos kasabası kıyılarından onlarca kişinin can simidi olarak kullanmak amacıyla lastik içleriyle suya atladığı, Fas ve İspanyol güvenlik güçlerinin çoğunu engellediği ancak 7 çocuk ile 3 yetişkinin Ceuta'ya ulaştığı kaydedildi.

Tarajal sınırında üst üste son 3 gündür denizden benzer yasa dışı girişlerin olduğu, çok sayıda İspanyol polisinin bu bölgeye sevk edildiği bilgisi verildi.

Ebeveynsiz çocuk göçmenlerin Ceuta'daki Göçmen Çocuk Barınma Merkezi'ne götürüldükleri açıklandı.

Söz konusu barınma merkezinde mevcut durumda 450'den fazla göçmen çocuk bulunurken, doluluk oranının toplam kapasitenin yüzde 400 üzerinde olması tartışmalara neden oluyor.

Ayrıca sınırın Fas tarafında çok sayıda düzensiz göçmenin beklediği, denizden Ceuta'ya geçmeleri için teşvik edildikleri ve son haftalarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Sadece ağustos ayının ilk haftasında Fas'tan Ceuta'ya yüzerek geçmek isteyenlerden 5'i boğuldu.

Kanarya Adaları'ndaki ebeveynsiz çocuk düzensiz göçmenler İspanya'nın diğer bölgelerine gönderilecek

Diğer yandan ebeveynsiz çocuk düzensiz göçmen sorununun en yoğun olarak yaşandığı Kanarya Adaları'ndaki 1200'den fazla çocuğun İspanya ana karadaki diğer özerk yönetimlere dağıtılmasına ise 11 Ağustos'ta başlanacağı bildirildi.

Merkezi hükümetin aldığı bu karara İspanya içinde sadece Madrid özerk yönetimi karşı çıkıyor.

Sağ görüşlü Halk Partisinin yönetimindeki Madrid özerk yönetiminin çocuk düzensiz göçmenleri almayacağını açıklamasının ardından bununla ilgili hukuki ve siyasi tartışmalar devam ediyor.