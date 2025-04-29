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İspanya ve Portekiz'deki Elektrik Kesintisinin Nedeni Belirsiz

İspanya ve Portekiz'deki Elektrik Kesintisinin Nedeni Belirsiz
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Fransız elektrik iletim şebekesi RTE, İspanya ve Portekiz'deki elektrik kesintisinin nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. İber Yarımadası elektrik şebekesi, Avrupa elektrik şebekesinden otomatik olarak ayrıldı ve kesintinin ardındaki gerekçeler araştırılmakta.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), İspanya ve Portekiz elektrik kesintisinin nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

RTE'den yapılan yazılı açıklamada, sınır ötesi hatlar üzerinden dün İspanya'ya 2 bin megavata kadar elektrik ihracatı gerçekleştirildiği ancak İspanya ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintisinin nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Açıklamada, İber Yarımadası elektrik şebekesinin, dün saat 12.38 ile 13.30 arasında Avrupa elektrik şebekesinden otomatik olarak ayrıldığı, bu saatten itibaren Fransız ve İspanyol Katalonya bölgeleri arasındaki 400 kilovoltluk elektrik hattının yeniden devreye girdiği ifade edildi.

Ayrıca, İspanya'daki kesinti sırasında Fransa'nın güneybatısındaki bazı hanelerde birkaç dakikalık elektrik kesintisi yaşandığı ve elektrik hizmetinin kısa sürede yeniden sağlandığı belirtildi.

Öte yandan, olayın nasıl geliştiğine ilişkin araştırmaların sürdüğü ve İspanya'nın, sadece birkaç saniyede 15 gigavatlık elektrik kaybı yaşadığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Esra Taşkın - Güncel
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