İspanya ve Portekiz'de Büyük Elektrik Kesintisi

- İspanya ve Portekiz karanlığa gömüldü

MADRİD - İspanya ve Portekiz'de yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle tüm istasyonlarda seferlerin durduğu, tren ve metrolar çalışmadığı için binlerce yolcunun istasyonlarda mahsur kaldığı açıklandı.

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika'nın da bulunduğu çok sayıda Avrupa ülkesinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İspanya'nın ulusal demir yolu şirketi Renfe, yerel saatle 12.30'da elektriklerin kesildiğini, tüm istasyonlarda seferlerin durduğunu, tren ve metroların çalışmadığını duyurdu. Metro ve tren seferlerinin yapılamaması sonucu binlerce yolcu istasyonlarda mahsur kaldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de metronun bir kısmının tahliye edildiği, trafik ışıklarının da çalışmaması sonucu trafikte aksamalar yaşandığı kaydedildi. Portekiz'de de ülke genelinde trafik ışıklarının etkilendiğini açıklayan polis, Lizbon ve Porto'da metronun kapalı olduğunu ve trenlerin çalışmadığını duyurdu.

İspanyol elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, İspanya ve Portekiz'in büyük bir bölümünün elektrik kesintisinden etkilenmesinin ardından elektriği yeniden sağlamak için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. İspanyol elektrik şebekesi izleme şirketi E-Redes ise yaptığı açıklamada bağlantının aşamalı olarak yeniden kurulması için çalışıldığını aktardı.

Öte yandan, Andorra ve Fransa'nın bazı bölgelerinde de elektrik kesintileri olduğu aktarıldı.