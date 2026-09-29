İspanya hükümeti konut kararnamelerini meclise yolladı, tahliyeler 2030'a dek duracak

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İspanya'da toplumsal tepkilere neden olan konut krizine karşı iki farklı kararname kabul eden azınlık sol koalisyon hükümeti, ortaklarının desteği olmaksızın bu kararnamelerin 2 Ekim'de görüşülüp oylanması için meclise gönderdi.

Ülkedeki konut krizinde sembol haline gelen Mari Carmen adlı 87 yaşındaki kadının 23 Eylül'de, 70 yıldır kirada oturduğu evden mahkeme kararı ve polis zoruyla çıkartılmasının ardından başlayan toplumsal tepkilerin baskısıyla konut krizine karşı harekete geçen hükümet, iki kararname çıkardı.

Konut Bakanı İsabel Rodriguez, Bakanlar Kurulunun haftalık olağan toplantısında konut krizine ilişkin alınan kararları basın toplantısında duyurdu.

"Ülkemizde, konut krizini hafifletmek amacıyla uygulamamız gereken tedbirlere ilişkin geniş bir toplumsal mutabakat mevcut ancak siyasi mutabakat eksikti. PSOE ve Sumar (hükümet ortağı iki parti) siyasi uzlaşı için büyük bir çaba gösterdi." diyen Rodriguez, meclise gönderdikleri kararnamelerin onayı için muhalefetteki ortaklarından da "geniş görüşlülük ve cömertlikle" destek istedi.

Vatandaşların haklarını ve çıkarlarını savunmak için, yıllar süren bir çalışmanın sonunda kararnamelerin ortaya çıktığını savunan Bakan Rodriguez, "Ülkemizde başka bir Mari Carmen olayı yaşanmasın diye evden zorunlu tahliyeleri durduruyoruz." dedi.

Hükümetin konut krizine karşı uygulamak istediği tedbirler

Söz konusu kararnamelerin ilki, 31 Aralık 2028'den önce sona erecek mevcut kira sözleşmeleri için kiracı tarafından talep gelmesi halinde iki yıllık bir uzatmanın yanı sıra evden zorunlu tahliyeleri engelleyen tedbirlerin 2030 yılına kadar uzatılmasını içeriyor.

Bu pakette ayrıca, sezonluk kiralamalar ve oda kiralamalarına yönelik yapısal düzenlemeler, konut endekslerini aşan kira sözleşmelerinde sıfır kira artışı ve "akbaba fonları" olarak adlandırılan, ekonomik olarak zor durumdaki kişilerden ucuz fiyatlara satın alıp yüksek kar elde etmeyi amaçlayan, sektörde spekülasyona neden olan, yüksek riskli yatırım fonlarının konut satın alımına 2028 yılına kadar yasak getirilmesini kapsıyor.

İkinci kararname ise kira sözleşmelerinin istikrarını güçlendirmek amacıyla kira sözleşmelerinin otomatik olarak yenilenmesine olanak sağlıyor.

Hükümet, ortaklarından henüz yeterli desteği alamazken, sağ ve aşırı sağ muhalefet ret oyu vereceğini açıkladı.

Normal şartlarda İspanya'da bir hükümetin kabul ettiği Kraliyet Kararnamesi hemen yürürlüğe girse de devamının olabilmesi için 30 gün içinde mecliste onaylanması gerekiyor.

Ancak hükümet bu süreci hızlandırmak için 2 Ekim'de olağanüstü bir genel kurul ile kararnameleri mecliste görüşüp, onaylatmayı tercih etti.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri, hükümetin konut kararnamelerine destek vermeyeceğini hemen açıkladı.

PP lideri Alberto Nunez Feijoo, "Hükümet 8 yıldır çözemediği konut krizini şimdi bir kararname ile çözemez. Zararı, suçlular onaramaz. Hiçbir sonuç alamayacaklar." dedi.

Muhalefetteki aşırı sol görüşlü Podemos partisinin Ione Belarra da "Değişen hiçbir şey yok. Konut krizi ancak kurumsal değişikliklerle çözülür. Seçimlere yönelik geçici önlemleri halk istemiyor." diyerek, destek vermeyeceklerini duyurdu.

Kararnamelerin onayı için kilit olacak, 8 milletvekili bulunan Katalonya için Birlik (Junts) partisi ise şimdilik bir açıklamada bulunmadı.

Hükümete geçen yıl dışarıdan desteğini çeken Junts, bundan önceki oylamalarda hükümete karşı oy kullanmıştı.

Konut krizine karşı başlayan eylemler sürecek

Diğer yandan konut krizine çözüm talebiyle 26 Eylül'den bu yana başkent Madrid'in merkezindeki Sol Meydanı'nda çadırlarla kamp kurarak, sabahlayan kalabalık grup eylemlerine devam etme kararı aldı.

Kiracılar Sendikalarının sözcüleri Valeria Racu ve Alicia dei Rio, iki kararname yerine tek bir kararname olması gerektiğini savunarak, "Bizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattılar. Bir daha asla, böl ve yönet politikasını kabul etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Sözcüler, konut sektöründeki krize karşı kendilerine destek veren diğer sivil toplum kuruluşları ile birlikte hafta sonunda İspanya genelinde meydanlara inerek, gösteri yapma kararı aldıklarını duyurdu.

Sağ görüşlü PP'nin yönetiminde olan Madrid özerk yönetim hükümeti ise Sol Meydanı'nın boşaltılıp, çadırların kaldırılması için Madrid Valiliğine 48 saat süre verdiklerini, sonrasında yasal süreç başlatacaklarını açıkladı.

Bu arada, Sol Meydanı'ndaki eylemcilerin baskıları sayesinde Mari Carmen'in tekrardan evine dönebilmesi için taraftar arasında anlaşma sağlandı.

Evi 2018 yılında satın alan ve kiraya yüksek zam yapan Urbagestion adlı gayrimenkul yatırım şirketi ile Mari Carmen'in avukatları ve Madrid Belediyesi yetkilileri arasında yapılan toplantı sonrasında anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Yüzde 50 engelli olan ve kontrol amaçlı hastanede bulunan Mari Carmen, anlaşmayı kabul ettiğini ve taburcu olduktan sonra evine döneceğini açıkladı.

Kaynak: AA