İspanya'dan Çin'e Ticaret Vurgusu ve Diplomasi Çağrısı

MADRİD, 15 Nisan (Xinhua) -- İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Başbakan Pedro Sanchez'in Çin'e yaptığı son ziyaretin ardından, gümrük vergileri konusunda diplomasi ve diyaloğa duyulan ihtiyacın önemini vurguladı.

Albares, salı günü ulusal TVE kanalına yaptığı açıklamada uluslararası zorlukları aşmak için küresel etkileşimin önemli olduğunu söyledi. "Çin'le etkileşime girmeden küresel oyuncu olamaz ve dünyadaki büyük sorunları çözemezsiniz" diyen Albares, Sanchez'in ziyareti sırasında İspanyol şirketleri için "yeri doldurulamaz" bir pazar olan Çin'le yeni ticaret anlaşmaları imzalandığını belirtti.

Washington, Beijing, Brüksel, Latin Amerika ve Afrika gibi ortaklarla diyaloğa açık, "egemen ve tutarlı" bir dış politika sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Albares, özellikle ABD'nin yabancı mallara uyguladığı gümrük vergilerinden kaynaklanan gerginliklere diplomatik çözümler bulunması çağrısında bulundu.

Bakan, "İspanya ve Avrupa dahil olmak üzere tüm dünyanın diplomasiye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğimiz için diyaloğa, müzakereye ve köprüler kurmaya ihtiyacımız var" dedi.

ABD'nin kısa süre önce uygulamaya başladığı ek gümrük vergileri geniş çaplı endişelere yol açıp küresel piyasalara ciddi zararlar verirken, aralarında AB'nin de bulunduğu büyük dünya ekonomileri, bu tür bir tek taraflılık ve korumacılık hamlesine karşı seslerini yükseltmişti.