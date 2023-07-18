İspanya'da Sıcak Hava Dalgası Etkisini Gösteriyor

İspanya'nın başkenti Madrid'de fıskiyenin etrafında serinleyen insanlar, 17 Temmuz 2023. Yaz mevsiminin üçüncü sıcak hava dalgası, Pazartesi gününden itibaren İspanya'da etkisini göstermeye başladı. İspanya Devlet Meteoroloji İdaresi'ne (AEMET) göre, hava sıcaklığının ülkenin pek çok bölgesinde 40 dereceyi aşması bekleniyor.

MADRİD, 18 Temmuz 2023 (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de fıskiyenin etrafında serinleyen insanlar, 17 Temmuz 2023.

Yaz mevsiminin üçüncü sıcak hava dalgası, Pazartesi gününden itibaren İspanya'da etkisini göstermeye başladı. İspanya Devlet Meteoroloji İdaresi'ne (AEMET) göre, hava sıcaklığının ülkenin pek çok bölgesinde 40 dereceyi aşması bekleniyor. (Fotoğraf: Meng Dingbo/Xinhua)