İspanya'da 14 yıl sonra yapılan ilk genel grevde 30'u aşkın kişi gözaltına alındı

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İspanya'da genel grev nedeniyle çeşitli kentlerde yapılan gösterilerde şimdiye kadar 30'dan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının basına verdiği bilgiye göre, Ulusal Polis ve Jandarma, genel grev sebebiyle yerel saatle 12.00'ye kadar ülke genelinde 476 olay bildirdi.

Gösterilerin yoğunlukta olduğu Barselona, Madrid, San Sebastian, Vitoria, Malaga, Almeria, Granada, Zamora, Valensiya, Valladolid ve Alicante ile Rioja ve Navarra bölgelerinde gözaltına alınanların sayısı 30'u geçti.

Katalonya, Madrid, Bask ve Endülüs bölgelerinde yol kapatma, hallerin ve limanların girişlerini bloke etme eylemleri öne çıktı.

İspanyol basını, polis ile göstericiler arasında çıkan olaylarda yaklaşık 20 kişinin yaralandığını belirtti.

Genel grev, özellikle ulaştırma, sağlık ve endüstri sektörlerini etkiledi.

Barselona'daki El Prat Havalimanı'nda 85, Madrid Barajas Havalimanı'nda 9 uçuşun iptal edildiği açıklandı.

Ülke genelinde çok sayıda tren seferinde iptaller ve rötarlar olduğu bilgisi verildi.

Sendikalar, greve katılımın yüksek düzeyde olduğunu savundu

Ülkede 14 yıl aradan sonra yapılan ilk genel grevde işçi sendikaları ve kiracılar sendikaları, konut krizine çözüm ve maaş artışı talep ediyor.

Genel İşçi Sendikası (UGT), İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Konfederasyonunun (CGT) aralarında bulunduğu 8 sendika, Katalonya başta olmak üzere greve katılımın yüksek seviyede olduğunu açıkladı.

UGT ve CCOO, konut sorununun en yoğun olduğu kıyı bölgeleri Kantabria, Katalonya ve Endülüs'te greve katılımın daha yüksek olduğunu, Martorell'deki Seat fabrikası ve Navarra'daki Volkswagen fabrikasında çalışmaların durdurulduğunu, Endülüs'ün bölgesel televizyon kanalı Canal Sur'da bile grev nedeniyle yayın yapılmadığını bildirdi.

İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) ise "Greve katılım çoğu bölge ve sektörde düşük seviyede ancak sendikaların yoğun olduğu bölgelerde biraz daha yüksek diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Genel greve katılım, turizm, ticaret ve yeme-içme sektörlerinde ise düşük seviyelerde kaldı.

Öte yandan, genel greve gidilmesinde ana etken olan kiracılar sendikaları da grevi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Madrid Kiracılar Sendikası Sözcüsü Alicia del Rio, basına verdiği demeçte, "Yüzlerce insan, bugün tüm şehirlerde sokaklarda gösteri yapıyor. Yaşam pahalılığına rağmen barınma hakkı ve makul ücret talebi çağrısında bulunuyor. Bu talepler, tüm hükümetlere, işverenlere, rantçılara karşıdır ve halkın gücü karşısında hiçbir hükümet duramaz." dedi.

İspanya'daki genel grevin, ülkede 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçim öncesinde olması da dikkati çekti.

Genel grev sebebiyle Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde gün içinde yüksek katılımlı gösteriler düzenlendi.

Kaynak: AA