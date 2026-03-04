İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'a Yanıt: Uluslararası Hukukun İhlalini Kabul Etmeyeceğiz

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Madrid ile ticari ilişkileri kesme tehdidine ülkesinin savaşa karşı olduğunu ve uluslararası hukukun ihlal edilmesini kabul etmeyeceğini söyleyerek yanıt verdi.

Sanchez, televizyondan yaptığı yaklaşık 10 dakikalık konuşmada hükümetinin tutumunu "savaşa hayır" sözleriyle özetleyebileceğini ifade etti. İspanya Başbakanı, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların uluslararası hukukun zayıflamasına yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Trump, İspanya'nın Morón ve Rota'daki ortak ABD-İspanya askeri üslerinin İran'a yönelik saldırılar için kullanılmasına izin vermeyeceğini açıklamasının ardından Madrid'i ticaret ilişkilerini tamamen kesmekle tehdit etmişti. ABD Başkanı, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede İspanya'nın "korkunç bir müttefik" olduğunu söylemiş ve "İspanya ile tüm ticareti kesebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Sanchez ise konuşmasında Orta Doğu'daki savaşın "bir felakete dönüşme riski taşıdığını" söyledi. Sanchez, İspanya'nın Ukrayna ve Gazze konularındaki tutumuna benzer şekilde bu kriz karşısında da barış ve uluslararası hukuku savunduğunu vurguladı.

İspanya Başbakanı ayrıca 2003 Irak savaşına İspanya'nın da katıldığını hatırlatarak o müdahalenin hedeflerine ulaşamadığını ve milyonlarca insanın yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini dile getirdi. Pedro Sanchez, İran'a yönelik saldırıların da benzer ekonomik ve siyasi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Sanchez, hükümetinin savaşın İspanyol vatandaşları üzerindeki ekonomik etkilerini azaltmak için yeni önlemler üzerinde çalıştığını da açıkladı.

