İspanya Başbakanı Sanchez, düzensiz göçmenlere yasal statü verilmesini savundu Açıklaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 1 milyondan fazla düzensiz göçmenin yasal statüye kavuşmasını sağlayacak kararnameyi savunarak, "Onlar olmazsa, İspanya 2050 yılına kadar GSYH'sinin yüzde 19'unu kaybeder." dedi.

Sanchez, 15 Nisan'da başlayan ve başvuruların bugün sona ereceği, düzensiz göçmenlere oturma ve çalışma izni verilmesini sağlayan sürece ilişkin Madrid'de katıldığı bir etkinlikte açıklamalar yaptı.

Yasallaşma sürecine 1 milyondan fazla düzensiz göçmenin başvurduğunu belirten Sanchez, "Onlar olmazsa, İspanya 2050 yılına kadar GSYH'sinin (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) yüzde 19'unu kaybeder. 2075 yılına kadar ise bu kayıp yüzde 22'ye kadar çıkar." dedi.

Hükümetin, "Entegrasyon ve Vatandaşlık Planı" ile ilgili Sanchez, "yasal, güvenli ve düzenli göçü sağlama temeline dayalı göç politikasının ve çıkardıkları olağanüstü kararname ile düzensiz göçmenlere yasal statü kazandırılmasının bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

"Yasal statü olmadan entegrasyon olmaz. Dışlama kimseyi korumaz çünkü kimseye ulusal öncelik sağlamaz, aksine yeni gelenleri daha savunmasız hale getirir ve toplumun işleyişini zorlaştırır." diyen Sanchez, düzensiz göçmenlere yasal statü kazandıran, güvenli ve yasal yollar açacak bir işgücü hareketliliği stratejisi için bir devlet kurumu kuracaklarını aktardı.

Sanchez, "Entegrasyon ve Vatandaşlık Planı"nın 2030 yılına kadar hayata geçirilmesinin hedeflendiğini, bunun için 4 ana başlıkta, 16 önlem ve 10 hedef belirlediklerini aktardı.

İspanya Başbakanı, planın ilk aşamasının, başvurusu bugün sona eren düzensiz göçmenlere yasal statü verilmesi olacağını kaydetti.

Sanchez, "istihdam, eğitim, haklar, ödevler ve birlikte yaşamaya dair ortak kuralları kapsayan bir hayat projesi" olarak tanımladığı plan için yıllık 500 milyon avroluk bir kaynak aktaracaklarını söyledi.???????

Azınlık sol koalisyon hükümetinin çıkardığı olağanüstü kararname gereği, 1 Ocak'tan önce İspanya'ya giriş yapan, burada en az 5 ay kesintisiz kalan, suç kayıtları olmayan ve kamu düzeni için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen tüm düzensiz göçmenlere, oturma ve çalışma izni verilmesi için başvuru süreci başlatmıştı.

İspanya'da muhalefette olan ve Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı ve aşırı sağcı siyasi gruplar, İspanya hükümetinin düzensiz göçmenleri yasallaştırmasını eleştiren açıklamalar yapmıştı.

İspanya'da normal şartlarda gelecek yıl genel seçim yapılacak.

Anketler, olası seçimlerde, ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP), ülkede mevcut durumda üçüncü büyük siyasi parti konumunda olan aşırı sağcı Vox ile Meclis'te çoğunluğunu elde edebileceğini gösteriyor.

PP ve Vox, sol hükümetin göç politikasına tamamen karşı çıkıyor.

İspanya nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor

Resmi verilere göre İspanya'da yaşayan yabancıların sayısı 2002'den bu yana iki kat artarken, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) son verilerine göre, İspanya'da her 5 kişiden 1'ini temsil eden 10 milyon yabancı ülke doğumlu kişinin yaşaması, sadece son üç yılda yabancı ülke doğumluların sayısının iki milyon artması ve ülkede yeni istihdamların yüzde 43'ünde göçmenlerin çalışması dikkati çekiyor.