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İspanya, Avusturya'yı 3 Golle Geçerek Son 16'ya Yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İspanya'nın gollerini Mikel Oyarzabal (2) ve Pedro Porro kaydetti.

(LOS ANGELES)- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya, Avusturya'yı 3-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İspanya, son 16 turunda Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda İspanya ile Avusturya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan İspanya, adını son 16 turuna yazdırdı.

İspanya, 36. dakikada Mikel Oyarzabal'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün asistini Marc Cucurella yaptı. İlk yarı, İspanya'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren İspanya, 66. dakikada Pedro Porro'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 89. dakikada Oyarzabal söyledi. Bu golde de asisti Cucurella yaptı.

Bu sonuçla birlikte Avusturya turnuvaya veda ederken, İspanya son 16 turunda Portekiz-Hırvatistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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