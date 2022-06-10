İşlemci pazarının yeni lideri belli oldu! - Haberler

Mobil işlemci pazarında Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung ve UNISOC gibi birçok üretici bulunuyor. Fakat içlerinden biri, son 2 yıldır yakaladığı başarılı çıkış sayesinde bu yılın ilk çeyrek sonuçlarına göre en çok çip satan şirket oldu.

MediaTek işlemci pazarının yeni lideri oldu!

Mobil işlemci pazarının 2022 yılı 1. çeyrek raporlarına göre en çok satan üretici MediaTek oldu. Hemen ardında ise Qualcomm ve Apple yer alıyor. Fakat gelir oranlarına baktığımızda işler değişiyor. Zira amiral gemisi ile giriş segment cihazların çip maliyetleri arasında büyük bir fark bulunuyor.

Aşağıdaki listelerde de görebileceğiniz gibi şu anda akıllı telefon pazarının yüzde 38'i MediaTek'i tercih ediyor. Fakat gelir tarafına baktığımızda pazar payı yüzde 19'a kadar geriliyor. Öte yandan Apple ve Qualcomm, bu işten en çok kar edenler arasında bulunuyor.

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Samsung ve HiSilicon (Huawei) ise çoğunlukla kendi cihazlarına çip üretimi yaptığı için pazar payları oldukça kısıtlı. Özellikle ABD ambargosunun ardından bir zamanlar ilk 3'e oynayan Huawei, şu anda yüzde 1'lik pazar payına sahip.

En çok işlemci satan üreticiler

MediaTek: yüzde 38

Qualcomm: yüzde 30

Apple: yüzde 15

UNISOC: yüzde 11

Samsung: yüzde 5

HiSilicon: yüzde 1

İşlemci satışından en çok kar eden şirketler

Qualcomm: yüzde 44

Apple: yüzde 26

MediaTek: yüzde 19

Samsung: yüzde 7

UNISOC: yüzde 3

HiSilicon: yüzde 1

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