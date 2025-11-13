İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü 20. Genel Kurulu Taşkent'te Gerçekleştirildi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) 20. Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Özbekistan Teknik Düzenleme Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen genel kurula İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerden standartlar, metroloji ve teknik düzenleme kurumlarının üst düzey yönetici ve temsilcileri ile çok sayıda uzman katıldı.

Merkezi İstanbul'da bulunan SMIIC'ın 20. Genel Kurulunda Genel Sekreter İhsan Övüt, kurumun faaliyeti ve perspektiflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Övüt, İslam ülkeleri arasında standartlar, metroloji ve teknik düzenleme alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla kurulan SMIIC'in bu toplantısının Özbekistan'da yapılıyor olmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu toplantının kurumun faaliyetinin daha da güçlendirilmesi ve İslam ülkeleri arasındaki teknik işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Toplantıda İslam ülkeleri arasındaki teknik işbirliğinin güçlendirilmesi, ortak kalite altyapısının geliştirilmesi ve helal belgelendirme sisteminin küresel ölçekte daha etkin hale getirilmesiyle ilgili konular ele alındı.

Katılımcılar, İslam ülkeleri arasında bu alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi yoluyla karşılıklı ticaretin kolaylaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Özbekistan'da son yıllarda hem standardizasyon hem de ticarette önemli ilerlemeler kaydedildi

Toplantının ardından basına açıklama yapan Övüt, 48 ülkenin üyesi olduğu SMIIC'nin 20. Genel Kurulunun gerçekleştirildiği Özbekistan'da son yıllarda hem standardizasyon hem de ticarette önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, bu ülkenin standardizasyon, metroloji ve standardizasyon eğitimi alanlarında çok aktif olduğunu dile getirdi.

Genel kurulda alınacak kararların kurumun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Övüt, bunun İslam ülkeleri arasındaki ticaretin, helal ticaretin ve işbirliklerinin geliştirilmesi açısından da önemli olduğuna dikkati çekti.

Övüt, Genel Kurulda SMIIC'in mali ve idari yapısının güçlendirilmesi, kurumun stratejik planlarının hayata geçirilmesi ve hedeflere ulaşılması, ülkeler arasındaki teknik işbirliklerinin daha da geliştirilmesi ile ilgili bir dizi önemli kararın alındığını anlattı.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen SMIIC 19. Genel Kurulunda bir sonraki toplantının Özbekistan'da yapılması kararlaştırıldı. Taşkent'teki organizasyon, SMIIC'ın son 15 yılda Orta Asya'da gerçekleştirdiği ilk toplantı olmasıyla dikkati çekiyor.

İİT üyesi ülkeler tarafından 2010 yılında kurulan hükümetler arası SMIIC'in merkezi İstanbul'da bulunuyor.???????