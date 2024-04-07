İslahiye Müftülüğü ve TDV İslahiye Şubesi'nden 200 çocuğa bayram hediyesi

İslahiye Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslahiye Şubesi tarafından, "Unutursan Yetim Kalır" kampanyası kapsamında Ramazan Bayramı öncesi yetim ve ihtiyaç sahibi 200 çocuğa kıyafet ve ayakkabı hediye edildi.

Müftülük ve TDV İslahiye Şubesi Temsilciği bayram öncesi belirlediği yetim ve ihtiyaç sahibi 200 çocuk için "Unutursan Yetim Kalır" kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında belirlenen yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet ve ayakkabıları dağıtıldı.

İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, kampanyaya destek olan hayırseverlere, cami görevlilerine, kuran kursu öğreticilerine ve Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ile hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.