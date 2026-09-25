İslahiye'de Kırsalda Bereket'ten 11 işletme faydalandı, 100 baş hayvan temin ediliyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla yürütülen "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek" ve "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek" projeleri kapsamında İslahiye'de hak sahibi yetiştiricilere hayvan teslimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TİGEM işbirliğinde yürütülen projeler kapsamında İslahiye'de desteklerden yararlanan işletmeler, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam tarafından ziyaret edildi.

Ziyaretlerde yetiştiricilerle görüşen Sağlam, işletmelerde yürütülen çalışmalar ve hayvanların durumu hakkında bilgi aldı.

Projeler kapsamında küçükbaş hayvancılık yapan hak sahiplerine 95 dişi ve 5 erkek olmak üzere 100 baş hayvan temin edilirken, büyükbaş hayvancılıkta ise Angus ve Hereford gibi etçi ırklardan damızlık gebe düve temin edilmesine imkan sağlanıyor.

Projelerin, İslahiye ve Nurdağı başta olmak üzere deprem bölgesinde hayvancılığın yeniden güçlendirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla sürdürüldüğü bildirildi.

İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan'ın da katıldığı projeden İslahiye ilçesinden 11 işletme faydalandı.

Kaynak: AA