İskilip'e Organize Sanayi Bölgesi Kurulması İçin Çalışmalar Başladı

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, ilçeye organize sanayi bölgesi ( Osb ) kurulması için belirlenen arazinin mera vasfından çıkarıldığını, tapu tescil işlemlerinin tamamlandığını ve zemin etüdü çalışmalarının başladığını bildirdi.

Sülük, yaptığı yazılı açıklamada, İskilip'e OSB kurulması için uzun süredir çalışma yürüttüklerini hatırlattı.

Yapılan çalışmaların sonuçlarını almaya başladıklarını belirten Sülük, "İskilip'imizin bir hayalini daha gerçekleştirmek adına, organize sanayi bölgesi kurulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğumuz arazi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mera vasfından çıkarılmış olup, tapu tescil işlemleri tamamlanmıştır. Belediyemizce İskilip OSB işlemlerinin bir an önce hızlanması için zemin düzeltme çalışmalarına başladık. İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Sülük, İskilip Kaymakamlığı, İskilip Belediyesi ve İskilip Sanayi İş Adamları Derneğince yürütülen proje kapsamında, Atatürk Orman Çiftliği yakınlarındaki 75 hektar arazide, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından uzmanların yapacağı zemin etüdü çalışması için zemin düzleme çalışmalarına başladıklarını kaydetti.