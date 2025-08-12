İSKİ Çalışmaları Nedeniyle Avrasya Tüneli'nde Kontrollü Geçiş

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samatya'daki İSKİ Yağmur Suyu Tüneli'nin deniz bağlantısı çalışmaları nedeniyle Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler kontrollü olarak yapılmakta. Uzun araç kuyruğu oluşurken Avrupa-Anadolu yönünde bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Samatya'daki İSKİ Yağmur Suyu Tüneli deniz bağlantısı çalışması nedeniyle oluşan yoğunluktan dolayı Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler kontrollü sağlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, Sahil Yolu'nda İSKİ Yağmur Suyu Tüneli deniz bağlantısı çalışmasından dolayı oluşan yoğunluk nedeniyle Avrasya Tüneli'nde Anadolu-Avrupa yönünde kontrollü geçiş sağlandığı belirtildi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişler tek gişeden sağlanırken, tünele bağlanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Tünelin Avrupa-Anadolu yönünde ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.