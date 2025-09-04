Haberler

İSKİ, Arnavutköy'de 17 Kaçak Yapıyı Yıktı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Arnavutköy'deki Terkos havzasında zararlı yapıları yıkarak kentin su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 6 yılda toplam 1361 kaçak yapının kaldırıldığı açıklandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) ekipleri, Arnavutköy'deki Terkos havzasının kısa mesafeli koruma alanında yer alan 17 zararlı yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 2560 sayılı İSKİ Kanunu'na göre Baklalı ve Boyalık mahallelerinde tespit edilen 46 kaçak yapının kaldırılması için yapı sahiplerine bildirimde bulunuldu.

Verilen sürede hak sahipleri tarafından 29 yapı kaldırılırken, 17 yapının yıkımı ise İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi.

Su kaynağına 300 metre mesafedeki alanlar "mutlak", 300 ila 1000 metre arası alan ise "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor.

Bu alanlarda inşa edilen yapılar yıkılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor.

Son 6 yılda Avrupa Yakası'nda 1406, Anadolu Yakası'nda 1776 ve Melen havzasında 59 kaçak yapı tespit edildi. Bu yapılardan Avrupa Yakası'nda 862, Anadolu Yakası'nda 491 ve Melen havzasında 8 olmak üzere toplam 1361'i kaldırıldı.

İSKİ'nin kaçak yapıların yıkımı ve su havzalarındaki kirliliğin önüne geçme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel
