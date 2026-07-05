Haberler

İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile kutlandı. Belediye Başkanı, 5 Temmuz'da konser ve spor etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı.

İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

Kaymakam Muhammet Önder, 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı ve Garnizon Komutanı Bülent Tarhan ile İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dönmez, törende, 5 Temmuz'u büyük bir coşkuyla, çeşitli konserler ve spor etkinlikleriyle kutlayacaklarını belirtti

Törene, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık ile askeri ve sivil erkan da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu kadarına da pes! Kritik maça saatler kala yaptıklarına bakın

Bu kadarına da pes! Dev maça saatler kala hadlerini epey aştılar
'Ebu Hanzala' olarak bilinen Halis Bayancuk ve Tevhid dergisine ait 54 hesap kapatıldı

"Ebu Hanzala" ve Tevhid dergisine ağır darbe! Onlarcası kapatıldı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitmek üzere

Süper Lig devine geliyor! Transferin buradan iptal olması mucize gibi
İlhan Fakılı resmen Beşiktaş'ta

İlhan Fakılı imzayı attı! İşte sözleşme süresi ve forma numarası
NATO Zirvesi öncesi bomba iddia! Macron'dan Türkiye talimatı geldi

NATO Zirvesi öncesi Macron'dan gündem yaratacak Türkiye talimatı
16 ile birden hızlı tren müjdesi: Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek

16 ile birden hızlı tren müjdesi! Tüm ülke 48 saatte gezilebilecek
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...