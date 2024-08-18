Üye Girişi
Haberler

İskenderun Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi: Kentsel Dönüşüm Projeleri Yaygınlaştırılmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Sıtkı Alper Özdemir, Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Özdemir, kentlerin depreme dirençli hale getirilmesinde dönüşüm projelerinin önemli rolünün olduğunu söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi İskenderun Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Sıtkı Alper Özdemir, Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Özdemir, AA muhabirine, kentlerin depreme dirençli hale getirilmesinde dönüşüm projelerinin önemli rolünün olduğunu söyledi.

Çalışmaların şehirleri afetlere karşı daha güçlü yapacağını belirten Özdemir, "Kentsel dönüşüm, sürdürülebilir kentlerin oluşturulmasında en büyük dayanak." dedi.

Özdemir, kentte kentsel dönüşüm projelerinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kesinlikle kentlerin yenilenmesi ve deprem başta olmak üzere her türlü doğal afetlerin olası risklerinin engellenmesi için kentsel dönüşümün gücünün kullanılması gerekiyor."

Kaynak: AA / Güncel

Alper Özdemir İskenderun Ekonomi Deprem hatay Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti? Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu? Young Boys-Galatasaray maçı ne zaman? Young Boys- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 19 Ağustos Euro kaç lira? Öyle Bir Geçer Zaman Ki Aylin neden öldü? Roblox ne zaman açılacak? 19 Ağustos Pazartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... GELİNİM MUTFAKTA 19 AĞUSTOS 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok? Öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğretmen mülakat sonuçlarına nasıl bakılır? Yeşil pasaport kimlere verilir, nasıl alınır ve şartları ne? Yeşil pasaport hangi ülkelerde geçerli? Ali Koç'u iterek düşüren kim? Fatih Özkan kimdir? Göztepe- Fenerbahçe maçında ne oldu? Feyyaz Uçar kimdir? Feyyaz Uçar kaç yaşında, nereli? Amedspor-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Amedspor-İstanbulspor maçı şifresiz mi? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arz oldu mu? Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı katılım endeksine uygun mu? AHES Gayrimenkul kaç lot veriyor?
title