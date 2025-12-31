Haberler

İskenderun'da Kumaş Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, depodaki malzemelerin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kumaş deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde bir binanın giriş katında kumaş deposu olarak kullanılan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede depoyu sararken, iş yeri sahibi çevredeki esnafın da yardımıyla yanmayan kumaşların bir kısmını dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Depodaki malzemelerin çoğu yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Ufuk AKTUĞ-Kamera: İSKENDERUN,(Hatay),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Kasım Garipoğlu da var

7 ünlünün mal varlığına el konuldu! Aralarında Garipoğlu da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı

Milyonluk mal varlığını TSK'ya bağışlayan öğretmen ruh sağlığı hastanesine yatırıldı
Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürüne tahliye

Otizmli öğrencisini merdivenden iten okul müdürü hakkında yeni gelişme
500 yıllık gelenek! Kasımda başlıyor, kuyular dolunca herkesin işine yarıyor

500 yıllık gelenek! Kuyular dolunca herkesin işine yarıyor
Olay kaleci Emiliano Martinez 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı

Olay kaleci 4 gol yediği maçın ardından çıldırdı
Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı! Oklar bir kişide yoğunlaşıyor

Elif bu fotoğraflardan sonra sırra kadem bastı
Gözaltındaki Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi

Gözaltındaki Şeyma Subaşı'yla ilgili yeni gelişme