İskenderun'da yapılan asayiş uygulamasında 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 10 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Nisan'da yapılan asayiş uygulamasında 1119 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.
Uygulamalarda, 752 araç ve 152 motosiklet incelendi, 2 motosiklet trafikten men edildi.
Çeşitli suçlardan aranan 10 zanlının yakalandığı çalışmada, 44 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.???????